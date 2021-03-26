العموم البريطانى يوافق على خطة لـ تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "أسوشيتد برس"، صوت مجلس العموم البريطانى عل من حكومة المحافظين الصلاحيات لتقييد الحياة اليومية، كما وافق على خطة الحكومة لتخفيف قيود الإغلاق بشكل تدريجى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واكتسبت الحكومة البريطانية مجموعة واسعة من الصلاحيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المؤقتة لـ الحد من انتشار كورونا، بموجب قانون فيروس كورونا، والذى تم إقراره قبل عام مع دخول البلاد حالة من الإغلاق.

يشار إلى أن وسجلت بريطانيا أكثر من 126 ألف حالة وفاة بوباء "كوفيد 19"، وهى الحصيلة الأعلى فى أوروبا.