واشنطن تدين إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن بلاده تدين عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار. وأضاف أن "عمليات الإطلاق هذه تمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن وتهدد المنطقة والمجتمع الدولى". وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد اتهم، بيونج يانج بإطلاقها صاروخين قصيرى المدى خلال الأسبوع الجارى الأسبوع، متوعدًا بالرد حال حدوث أى تصعيد من قبلها.

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