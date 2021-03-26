طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 أحدث إصدار مجانا 100%

طريقة تحميل لعبة فورت نايت منذ بضعة أشهر كان من الممكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت واستخدامها بالطريقة العادية، ويرجع ذلك إلى أن اللعبة كانت متاحة على متجر جوجل ومتجر أبل أيضاً، ولكن بسبب المشكلات الكثيرة التي حدثت بين الشركة المالكة للعبة وشركتي جوجل وأبل تم حذف اللعبة من المتاجر بشكل رسمي، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجاناً

لعبة فورت نايت تعتبر من أكثر الألعاب التي صعب الحصول عليها في وقتنا الحالي، وذلك حدث بسبب أن اللعبة تمت إزالتها من متجر جوجل ثم متجر أبل أيضاً، فالآن بعد الشهرة التي حققتها اللعبة في فترة قصيرة واستطاعت أن تصل إلى الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء البلاد، أصبحت عملية تحميل اللعبة والحصول على الإصدارات الحديثة منها عملية معقدة وغير مباشرة.

قام عدد من المواقع الإلكترونية المختلفة بكتابة أن لعبة فورت نايت يمكن تحميلها عبر رابط موجود على الموقع، ولكن بعد الدخول يتم اكتشاف أنها روابط غير صحيحة أو غير مجانية، لذلك اعترض عدد كبير من المستخدمين على هذا الأمر حتى قامت الشركة المالكة للعبة بإصدار أن اللعبة يمكن تحميلها عبر موقع الألعاب الإلكترونية المعروف إيبيك جيمز.

أولاً يجب أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب على متجر إيبيك جيمز.

يقوم المستخدم بالبحث عن لعبة فورت نايت ثم يقوم بالضغط على تحميل الآن.

يقوم المستخدم بفتح ملف خصائص اللعبة الذي من خلاله يتم فتح اللعبة مباشرةً.

طريقة تحميل فورت نايت على اللاب توب