رابط حماية المستهلك الجديد بالمملكة الخاص بشكاوى فواتير المياه 1442هـ

رابط حماية المستهلك الجديد بالمملكة ، العربية السعودية، والذي تم تحديثه يوم 28 جمادى الأولى 1442هـ، وذلك بعد أن تخطى عدد شكاوى المواطنين 8590 شكوى، مقدمة ضد الشركة الوطنية للمياه، وذلك بعد أن تم إصدار بيان رسمي من جمعية حماية المستهلك، لكافة المواطنين السعوديين بالمملكة، والذين تضرروا من ارتفاع أسعار فواتير المياه، تناشدهم فيه بضرورة تقديم شكاوى، لعمل حصر لأعدادهم، حيث رصدت جمعية حماية المستهلك، بقيادة الأمين العام صالح اليوسف، كم هائل من شكاوى المواطنين آنذاك، مما دفعها لمناشدة الشركة الوطنية للمياه، للقيام بحصر العدد الفعلي للمواطنين المتضررين من ارتفاع الفواتير، والتواصل معهم لعلاج شكواهم بعد التأكد منها، والنظر في التظلمات المقدمة منهم، ويعد ذلك أكبر دليل على التعامل بمبدأ الإفصاح والشفافية والاهتمام بحقوق المواطن السعودي، بشكل غير مسبوق، ويرجع ذلك الفضل، للقيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان.

وقد أكدت جمعية حماية المستهلك، أنها تلقت في الآونة الأخيرة، عدد غير مسبوق من الشكاوى، من المواطنين ضد ارتفاع فواتير المياه، والتقديرات الجزافية لها، حيث بلغت عدد الشكاوى أكثر من 280 شكوى، قبل إصدار البيان الرسمي، والذي بلغ 8590 بلاغ عن ارتفاع أسعار المياه، بعد صدور البيان الرسمي، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذا الشأن، مما اضطر جمعية حماية المستهلك للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتخصيص رابط جديد وهو https://cpa.org.sa/legal-advocacy/SubmitAComplaint ، لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات، وخاصة ممن لم يتمكنوا من إرسال شكواهم على الرابط القديم.

ويعد اهتمام جمعية حماية المستهلك، بشكاوى المواطن السعودي بشكل عام، والمتضررين حاليًا من فواتير المياه بشكل خاص، هو جزء من برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم إطلاقها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، والعمل على راحته بكافة مناطق المملكة، وقد تم جعل تقديم الشكاوى إلكترونيا من خلال موقعها للتيسير على المواطن، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا الحالية، والتحديات التي واجهتها المملكة، لعودة الحياة طبيعية، وتحديث خدماتها في جميع المجالات، والتي من أبرزها إصدار الجواز الصحي أحدث خدمة بالمملكة، للتمكن من سير الحياة بشكل طبيعي، والاستمرار في خدمة المواطن بنفس الكفاءة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والجسدي، للحفاظ على صحة المواطن السعودي، وعلى صحة كافة المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، كما أقرت به وزارة الصحة السعودية بالمملكة، وذلك للحد من انتشار كورونا المستجد، وذلك بعد الارتفاع النسبي الذي صرحت به الوزارة في الفترة الأخيرة، والعمل على التصدي للموجة الثالثة من الوباء.

والجدير بالذكر أن جمعية حماية المستهلك، اتبعت منذ تأسيسها نهج وهو العناية بشؤون المستهلك، والتي نلخصها في النقاط التالية: