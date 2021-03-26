رسميا.. تقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، كانت من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين السعوديين، وكانوا يتمنون أن يتم تقديم مواعيد الاختبارات قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك استعداداً لقدوم الشهر الفضيل، ولهذا فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امره الكريم بتقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، بحيث يتم انتهاء تلك الاختبارات بالنسبة للمرحلة الجامعية قبل حلول عيد الفطر المبارك.

تقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

بناء على ما عرضه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 لكافة الصفوف الدراسية بجميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية فقد أصدر جلالته أمره الكريم بتقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني وذلك انطلاقا من اهتمام جلالته بأبنائه الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية.

وبناءً على الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فقد تقرر أن تكون المواعيد الجديدة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 في السعودية كما يلي:-

المرحلة مواعيد الاختبارات بداية الإجازة الابتدائية 1/9/1442 الموافق 13/4/2021 10/9/1442 & 22/4/2021 رياض الأطفال – 10/9/1442 & 22/4/2021 المتوسطة 6/9/1442 الموافق 18/4/2021 17/9/1442 & 29/4/2021 الثانوية 6/9/1442 الموافق 18/4/2021 17/9/1442 & 29/4/2021 الجامعي تقوم مؤسسات التعليم الجامعي الحكومي والأهلي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديد مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية الاختبار قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

وبهذا يكون العام الدراسي الجاري 1442 قد أوشك على الانتهاء في المملكة، والذي استخدم فيه ولأول مرة أسلوب التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى في مرحلة التعليم العام، وسيؤدي الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي أيضا.