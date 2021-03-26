كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل .. أكثر من 100 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، وفاة ألفين و777 شخصًا جديدًا جراء الإصابة بوباء "كوفيد 19".

كورونا فى البرازيل

وبذلك يرتفع العدد إجمالى الإصابات بـ الفيروس التاجى فى البرازيل إلى ما يقرب من 12.3 مليون حالة منذ بدء الوباء، كما بلغ إجمالى الوفيات 303 آلاف و462 حالة.

جدير بالذكر، أن البرازيل تحتل المركز الثانى عالميا، بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين والوفيات.