نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي ينتظرها الملايين حيث منذ الإعلان عنها توافد الكثيرون لكي يسجلون بها، وقد تجاوز نصف مليون مشترك منذ إطلاق المسابقة من دول مختلفة، لذا يتساءل العديدون عنها لذا سوف نسرد المزيد من التفاصيل التي تخص تلك المسابقة خلال هذا المقال.

ذكر محمد الجمادي المدير الخاص بتقنية المعلومات وأيضاً المشرف العام لإدارة القناة حيث تلقى الكثير من التعليمات من قبل المستشار إبراهيم بو ملحة حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأكد على ضرورة الارتقاء بالإعلان عن الجائزة وفعاليات المسابقة بالإضافة إلى استعمال أحدث أجهزة البث عبر شبكة الإنترنت بأعلى جودة.

وخلال تلك الفاعليات لبث المسابقة الدولية الخاصة بالقرآن الكريم في دبي، حيث تطلق خلال السنة دبي الكثير من المسابقات القرآنية وهي مسابقة فاطمة بنت مبارك، ومسابقة الشيخ راشد محمد آل مكتوم لأجمل شخص يقوم بترتيل القرآن الكريم.

حيث تقوم القناة بعرض جميع الأمور المتعلقة بالمسابقة والتفاعل مع الجمهور من كل مكان في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى قيامها بالإحصاءات لمعرفة عدد المتسابقين الذي قاموا بالاشتراك في المسابقة وحصدوا الملايين من المشاهدات.

وقامت القناة بإطلاق مصاحف الإلكترونية لعدد من القراء بالإضافة إلى قيامها نشر العديد من الفعاليات الخاصة بالمسابقة الدولية التي تسعى لتحقيق الأهداف وأحياء المنافسة الشريفة بين الأشخاص.

والجدير بالذكر أن عدد المشتركين في قناة جائزة دبي تجاوز انصف مليون مشترك حول العالم بينما شهدت تلك المسابقة تفاعل أكثر من 70 مليون حول العالم، فقد حصدت الكثير من المشاهدات التي لم تسبقها أي مسابقة أخرى في تلك الفعاليات.

ومن جانب أخر نشرت الكثير من المحاضرات التي تسعى لتحقيق الأهداف الخاصة بالجائزة بتحفيز الشباب وتشجيعهم وتنمية روح التنافس الشريف بينهم.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وذكرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المسابقة ونود أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات حيث لدينا فريق عمل متخصص للرد على جميع استفساراكم على مدار الساعة.