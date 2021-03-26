كورونا فى المغرب .. 511 إصابة جديدة وحالتان وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، شارت بيانات وزارة الصحة المغربية إلى ارتفاع الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى 493 ألفا و353 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 8788.

وأكدت الوزارة أن 467 شخصًا تعافوا من إصابتهم بـ الفيروس التاجى، ليبلغ إجمالى المتعافين 481 ألفا و74 حالة.