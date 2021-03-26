فيديو صلاح بعد مباراة كينيا "يشعل" مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء التعادل ليمنح مصر بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية في الوقت، الذي ودعت فيه كينيا كل آمالها في التأهل إلى البطولة الأبرز في القارة السمراء.

واتجه محمد صلاح عقب المباراة إلى غرفة ملابس منتخب كينيا ليواسيهم عقب فشلهم في التأهل إلى أمم إفريقيا وتمنى لهم حظًا سعيدًا في المرة القادمة، في الوقت الذي تمنى لاعبو المنتخب الكيني وجهازه الفني النجاح له ولمنتخب مصر.

واجتاح الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صفحة "فريدنز أوف فوتبول" على "تويتر" الفيديو من داخل غرفة ملابس المنتخب الكيني، مصحوبا بتعليق: "تصرف راق من محمد صلاح بالذهاب إلى غرفة ملابس منتخب كينيا وتهنئتهم على أدائهم في المباراة".

أداء باهت لمنتخب مصر

وقدم منتخب مصر أداء باهتا أمام مضيفه الكيني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، الخميس، لكنها ضمنت تأهل "الفراعنة" إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتقدم المصريون بعد أقل من دقيقتين بهدف مباغت من نجم الأهلي محمد مجدي (أفشة) الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، فيما تعادل لأصحاب الأرض عبد الله حسن في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية من مدى قريب.

وفي ظهوره الأول بقميص "الفراعنة" منذ صيف 2019، لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأداء المنتظر منه، وبعد مساهمته في هدف منتخب بلاده لعب بأقل مجهود فيما بدا أن أرضية الملعب لم تساعده وزملاءه.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي حقق إنجازا تاريخيا وتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة.