روسيا تعلن عودة جميع أطفالها القصر من سجون العراق

وقال، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، فى بيان صادر عن المفوضية، إن العمل على إعادة الأطفال الروس من السجون العراقية قد اكتمل رسميا فى الوقت الحاضر، ولم ترد معلومات عن احتمال وجود أطفال روس هناك.
جدير بالذكر، أنه بدأ العمل فى تحديد مكان وعودة الأطفال الروس الموجودين فى العراق وسوريا إلى روسيا فى صيف عام 2017، وتم تنظيمه وتنفيذه بإيعاز من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقد تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لدى مفوضية حقوق الأطفال لتسهيل عملية عودة الأطفال إلى وطنهم.
وتمت إعادة 274 طفلا إلى روسيا من مناطق النزاعات المسلحة فى الشرق الأوسط، حيث تمت إعادة 122 طفلا روسيا من العراق و152 طفلا من سوريا.
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