البحرين : انتهاء تطعيم نزلاء السجون ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مملكة البحرين الانتهاء من تطعيم جميع نزلاء السجون ضد كورونا، بعدما بادروا بطلب تلقى اللقاح وتحديد نوعه بناء على اختيارهم بنسبة 100%، مشيرة إلى توافر اللقاحات للنزلاء كافة.





وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل فى المملكة، استقرار الوضع الصحى للمصابين بوباء "كوفيد 19" بين النزلاء حيث يخضعون للرعاية طبية بعد عزلهم ميدانيا. وقالت الإدارة، إنها اتخذت عدة إجراءات فى هذا الصدد، شملت تعقيم أماكن وجود النزلاء المصابين وعزل جميع المخالطين لمدة أسبوعين مع الالتزام بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية.

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