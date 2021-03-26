البرلمان العربى يدين استهداف الحوثى لمحطة بترولية فى جازان بالسعودية

كما ندد البرلمان العربى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، بتصعيد ميليشيا الحوثى الإرهابية بهجومها بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهدافها جامعتى جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية فى المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.
وحذر البرلمان العربى، من تكرار هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية على المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة والتى تستهدف أمن الطاقة العالمى وتهدد حركة التجارة العالمية وتزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة بأكملها، معتبراً أنها أعمال إرهابية جبانة تنفذها جماعة الحوثى بدعم من إيران وتنفيذا لمخططاتها التخريبية فى المنطقة.
ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولى لاتخاذ موقف حاسم وجاد لردع ميليشيا الحوثى الإرهابية عن أعمالها الإجرامية التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
وجدد البرلمان العربى تضامنه مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها فى خندق واحد ودعمها فى كل ماتتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشاد البرلمان العربى باحترافية قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن التى تمكنت من التصدى وتدمير ثمانى طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية فى خميس مشيط ونجران وجازان.
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