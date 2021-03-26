الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية ردا على إجراءات مماثلة

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "سكاى نيوز" نقلا عن صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية الصينية، إن العقوبات الصينية تم فرضها على كيانات اتهمهم "بنشر الأكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث".

وذكرت "جلوبال تايمز" أسماء تسعة أفراد منهم مشرعان، أحدهما توم توجندهات، الذى يرأس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان البريطانى، والآخر يدعى إيان دنكن سميث.

وأوضحت الصحيفة أن الكيانات الأربعة هى "مجموعة الأبحاث الصينية"، و"لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين"، و"محكمة الويجور"، و"دوائر محكمة إسيكس"، وفقا للتقرير.

واعتبارا من اليوم الجمعة، تم حظر الأشخاص المذكورين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول البر الرئيسى وهونج كونج وماكاو، كما حمدت السلطت ممتلكاتهم فى الصين بموجب هذا القرار.

وأفاد التقرير الذى نشرته الصحيفة بأن الخارجية الصينية استدعت السفير البريطانى لدى بكين لتقديم احتجاجات رسمية والإعراب عن الرفض الشديد والإدانة القوية لعقوبات مماثلة فرضتها المملكة المتحدة على أربعة مسؤولين صينيين كبار ومنظمة أمنية، بسبب معاملة السلطات لشعب الويجور فى منطقة شينجيانج.