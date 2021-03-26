صور وفيديو لإعصار قوي يضرب ولاية أميركية.. "كل شيء يتطاير"

لقي 5 أشخاص مصرعهم، من بينهم 3 من أسرة واحدة، في إعصار ضرب ولاية ألاباما، الخميس، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة.

وقالت حاكمة الولاية كاي آيفي: "أدعو كلّ الموجودين في طريق هذه الأعاصير (...) إلى البقاء في حالة تأهّب".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صور للدمار الذي خلّفته الأعاصير والعواصف التي ضربت ولاية ألاباما، وظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضرّرة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل 3 أشخاص من نفس العائلة كانوا في "مبنى خشبي"، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقّل، بحسب ما قال بات براون، الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون لوكالة فرانس برس.

وأوضح الطبيب الشرعي أنّ شخصاً خامساً لقي مصرعه في ويلينغتون من جرّاء الإعصار. ودعت خدمات الطوارئ في مقاطعة كالهون السكّان إلى "الاحتماء على الفور".

بدوره أعلن مكتب قائد شرطة كالهون وقوع "أضرار كبيرة" في أوهاتشي وبالقرب من ويلينغتون، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقاً لموقع "باور آوتدج دوت يو إس" فإنّ أكثر من 35 ألف منزل في ألاباما كانت لا تزال من دون كهرباء حتى وقت متأخّر من عصر الخميس.

وتوقّع مسؤولون أن يستمرّ الطقس السيئ حتّى مساء الخميس بالتوقيت المحلي.