الهند: 6 وفيات فى حريق بمستشفى لعلاج كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا من المصابين بفيروس كورونا، إذ تواجه مومباى أسوأ مرحلة من الجائحة، وسجلت أكثر من 5.500 إصابة فى يوم واحد أمس الخميس، وهو أعلى رقم فى حصيلة الإصابات منذ تفشى الفيروس.
وفى سياق متصل، أكدت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 59.118 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 18 أكتوبر، وبذلك ترتفع حصيلة المصابين إلى 11.85 مليون حالة مؤكدة، إضافة إلى 160.949 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، منها 257 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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