بيانات: مقتل أكثر من 300 شخص منذ الانقلاب فى ميانمار

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، المدافعة عن الحقوق، إن 90% تقريبًا من الضحايا قتلوا بطلق نارى، وربعهم برصاص فى الرأس.
فيما قال متحدث باسم المجلس العسكرى، إن 164 متظاهرًا و9 من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء، حيث أثار القتل غضبًا عارمًا ودفع دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات، كما نددت دول مجاورة فى جنوب شرق آسيا، باستخدام القوة القاتلة فى مواجهة المدنيين.
وبحسب الوكالة، قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن "الجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومى"، لافتة إلى أن ما يقرب من 3 آلاف شخص اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات، أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب.
كما سجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس، موضحة أن ما لا يقل عن 25% من القتلى لقوا حتفهم بطلق نارى فى الرأس، ما يثير الشكوك فى أنهم استُهدفوا عمدًا.
بينما ينفى المجلس العسكرى استخدام القوة المفرطة، قائلاً إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية فى مواجهة وضع يمثل تهديدًا للأمن القومى.
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