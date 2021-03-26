بعد ارتكاب فظائع.. آبى أحمد يعلن موافقة إريتريا على الانسحاب من تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الجمعة، أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيجراى فى شمال إثيوبيا، حيث شاركت القوات الإريترية فى حملة عسكرية شنها الجيش الإثيوبى ضد إقليم تيجراى الذى تسكنه أغلبية من عرقية التيجراى التى حكمت إثيوبيا لعقود طويلة سابقة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال أبى أحمد، فى بيان: "خلال محادثاتى مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، بمناسبة زيارتى إلى أسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا". وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا، أمس الخميس، كشفت فيه عن فظائع لا إنسانية ارتكبها الجيش الإثيوبى والقوات الإريترية فى تيجراى، من بينها جرائم اغتصاب طالت أكثر من 500 سيدة على الأقل.

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