السعودية: اعتداء الحوثى على جازان يستهدف إمدادات النفط العالمية لحساب إيران

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حذر المالكى من أن الاعتداءات الحوثية تستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية العالمية، وكذلك حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث المليشيا الإرهابية لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة هذا العمل التخريبى.
وأضاف أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى والإنسانى وقواعده العرفية.
كما أوضح العميد المالكى أن المليشيا الحوثية قامت بإطلاق 3 صواريخ بالستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان بالستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.
واعتبر المالكى أن هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسى شامل، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسى والعسكرى للمليشيا، بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمى والدولى.
وأكد العميد المالكى أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمى، ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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