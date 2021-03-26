وثيقة: تراجع عدد القوات الأمريكية حول العالم إلى أدنى مستوى منذ 2001

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الجنرال الأمريكى فى وثيقة نشرت على هامش جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ بالعاصمة واشنطن: "لدينا اليوم نحو 5 آلاف جندى مهمات خاصة فى 62 بلدًا"، ما يعنى وفق الوثيقة تراجعًا بمعدل 15% عن العام الماضى، وهو العدد الأقل منذ عام 2001.

وأشار كلارك، إلى أن القوات الأمريكية الخاصة التى تضم "القبعات الخضراء"، و"النايفى سيلز"، ووحدات مشاة البحرية، والقوات الجوية، سيتمحور تمركزها فى آسيا، تماشيًا مع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التى تركز على الصين وروسيا بعد 20 عامًا، من الصراع ضد التطرف الإسلامى.

وتابع الجنرال الأمريكى: "فى 2021، فإن نحو 40% من قواتنا المنتشرة ستضع تركيزها على متطلبات منافسة القوى الكبرى".

ولا تنشر الولايات المتحدة عدد القوات الخاصة فى كل دولة، وغالبًا ما يتنقل جنود النخبة بين البلدان التى تعانى الاضطرابات مثل ليبيا أو الصومال.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب حريصًا على وضع حد لـ"حروب بلا نهاية" فى نهاية ولايته فى ديسمبر الماضى، لذا سحب معظم جنود النخبة من الصومال، وحدد موعدًا لسحب القوات من أفغانستان.

كما حد الرئيس الحالى جو بايدن من غارات الطائرات دون طيار الأمريكية ضد الجماعات المتطرفة خارج أفغانستان، وسوريا، والعراق.