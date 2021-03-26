فيديو يوثق لحظ مرعبة.. صاعقة برق تضرب طائرة ركاب

أظهرت لقطات مصورة لحظة مرعبة عاشها ركاب طائرة مدنية، وذلك حينما باغتتهم صاعقة برق، بينما كانت الطائرة تستعد للهبوط على المدرج في مدينة بنما بالمحيط الهادي.

وكانت طائرة بوينغ 737 ماكس تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم تقريبًا، وهي تحاول الهبوط في مطار توكومين الدولي في مدينة بنما، عندما ضربتها صاعقة برق من الأمام.

وأظهر تسجيل مصور تم التقاطه من داخل قمرة القيادة صاعقة قوية تضرب مقدمة الطائرة، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الركاب والطيارون مع التوتر الذي ساد على متن الطائرة، ظل كلا الطيارين في حالة تأهب وتمكنا من القيام بالنزول بأمان، من دون إصابة أي من الركاب أو الطاقم.

كما لم تسجل أي اضرار على جسم الطائرة نتيجة صاعقة البرق المفاجئة.

وقال الشخص الذي قام بتصوير الحادثة، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه: "تحدث ضربات البرق في كثير من الأحيان، لكن من المميز تصوير إحداها بالفيديو. كنت فقط أسجل الرحلة أثناء العاصفة".

وإذا أصابت عاصفة برق طائرة أثناء وجودها في الهواء، فإنها عادة ما تصطدم بالحواف الحادة للطائرة، مثل الهوائيات أو الأجنحة أو الأنف أو الذيل، ثم تتدفق الكهرباء عبر الأسلاك وتخرج من الطائرة.

ويمكن أن تحدث ضربات البرق أثناء العواصف الشديدة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى وقوع حادث.

ويتم طلاء الطائرات "بطبقة نهائية واقية" لتجنب أي ضرر ناتج عن ضربات البرق المحتملة أو التأثيرات المماثلة.

تجدر الإشارة على أن الحادثة وقعت في 15 مارس الجاري.