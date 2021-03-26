ما الذي يجري في قناة السويس؟.. أقمار اصطناعية ترصد 200 سفينة

كشفت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة فوق البحر الأحمر حجم الازدحام المروري، الذي خلفته السفينة "إيفر غيفن"، بعد جنوحها في قناة السويس.
وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد توقفت، الثلاثاء، إثر جنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن"، البالغ طولها 400 متر.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حوالي 200 سفينة وجدت نفسها مضطرة للتوقف في أحد جوانب الممر المائي أو قبله في البحر الأحمر، في انتظار تعويم سفينة الحاويات البنمية.
وأوضحت أن عمال القناة يواصلون جهودهم لمحاولة تعويم السفينة، التي تمنع بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليار دولار يوميا من المرور عبر القناة.
ومع ذلك، لا يعرف بعد كم ستدوم مهمة تعويم السفينة من جديد. وقال مسؤولون يوم أمس إنه "من السابق لأوانه تحديد المدة"، فيما قدر خبراء هولنديون أن الأمر قد يستغرق "أسابيع".
وأبرزت الصحيفة البريطانية أنه في حال فشلت جهود إعادة تعويم "إيفر غيفن"، فلن يكون أمام العمال خيار آخر سوى إحضار رافعات متخصصة والبدء في تفريغ البضائع من أجل تخفيف وزن السفينة.
وتبلغ حمولة سفينة الحاويات البنمية قرابة 223 ألف طن. وجنحت بالكيلو 151 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين إلى هولندا.
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