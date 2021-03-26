سفير بريطانيا باليمن: ندين هجمات الحوثى وملتزمون بأمن السعودية

جدة - نرمين السيد - وفى حوار لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال آرون: "نرحب بشدة بالمبادرة السعودية للسلام فى اليمن التى ناقشها وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، قبل إعلانها".

وحذر السفير البريطانى من أن البديل للمبادرة السعودية استمرار الحرب فى اليمن لسنوات، وهو أمر لا يخدم مصلحة الأطراف، وعلى رأسها الشعب اليمنى.

وأوضح آرون أن المبادرة السعودية تقوم على مقترحات تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، وتطرح فرصة ضمان فتح مطار صنعاء، وتيسير التجارة عبر ميناء الحديدة، والتوصل لوقف إطلاق النار، والدخول فى مفاوضات حول مستقبل اليمن.

ورغم إعلان الحوثيين رفضهم المبادرة السعودية، الإثنين الماضى، إلا أن السفير البريطانى دعا الحوثيين التفكير البناء، واتخاذ خطوات نحو السلام إذا كانوا جادين فى رغبتهم بإنهاء معاناة الشعب اليمنى.