عاجل.. الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا للحوثيين على نجران

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركى المالكى، أكد فى وقت سابق من اليوم، أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمى، ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأهداف المدنية.

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