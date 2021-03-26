إيطاليا: توزيع 8.6 مليون جرعة لقاح ضد كورونا داخل البلاد

جدة - نرمين السيد - وبجسب البيانات، فإن متوسط التطعيم فى إيطاليا بلغ 180.815 جرعة يوميًا، ومن المتوقع أن تستغرق إيطاليا عامًا وثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. فيما بلغت حصيلة الإصابات بالإجمالية بالفيروس فى البلاد نحو 3.46 مليون، والوفيات 106.799 حالة.

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