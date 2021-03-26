نتنياهو ينجح فى الانتخابات ويفشل فى الفوز بالأغلبية

جدة - نرمين السيد - كشفت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، والتى نشرت اليوم الجمعة، عن استمرار الجمود السياسى فى دولة الاحتلال فى ظل عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو معسكر المعارضة عن الحصول على الأغلبية البرلمانية التى تسمح بتشكيل حكومة جديدة.





وحصل نتنياهو وشركاؤه على 52 مقعدًا، والكتلة المناهضة له على 57 مقعداً، وحصل اليمينى "يمينا" على 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد.

ومن المقرر أن يشكل 13 حزبًا البرلمان الإسرائيلى "الكنيست" الذى يتوجب عليه أن يشكل حكومة الجديدة لتجنب انتخابات خامسة.

وستقدم اللجنة الانتخابية النتائج رسميًا، يوم الأربعاء المقبل، إلى الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، الذى سيدعو الأحزاب للتشاور، وبعد ذلك، سيمنح أحد المرشحين تفويضاً لتشكيل حكومة جديدة.