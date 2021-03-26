بعد تحرك جمهورى فى الولايات.. بايدن: محاولات تقييد التصويت عقيمة وخبيثة

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن التصويت فى الانتخابات بالعديد من الولايات الأمريكية سيكون أكثر صعوبة وعملية عقيمة وخبيثة، فى انتقاد لمبادرات بشأن التصويت فى هذه الولايات.





وفى مؤتمر صحفى عقده بالبيت الأبيض، أمس الخميس، قال بايدن إن هذه المبادرات "غير أمريكية"، مشيرًا إلى أنه سيفعل ما بوسعه لمنع تحولها إلى قانون.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات بايدن قبل ساعات من موافقة حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، على نموذج تصويت مقيد مساء الخميس، بعد موافقة نواب الولاية عليه.

وكان بايدن، المرشح الديمقراطي، فاز بولاية جورجيا ذات الطابع الجمهورى التقليدى فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر الماضى، بفارق بضعة آلاف من الأصوات أمام المرشح الجمهورى دونالد ترامب، حيث كان هناك إقبال كبير من الناخبين فى الولاية.

وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية وهزيمة العضوين الجمهوريين عن ولاية جورجيا فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكى بعد أسابيع، كثف الجمهوريون فى جورجيا جهودهم لتشديد قوانين التصويت، إذ يهدف قانون الانتخابات الجديد إلى جعل التصويت بالبريد أكثر صعوبة، ويمنح المجلس التشريعى للولاية مزيدًا من الصلاحيات للتدخل عند التصويت.

ويمنع القانون الأطراف الثالثة من التحدث إلى الناخبين، فى الطوابير أمام لجان الاقتراع، وسيحظر أيضًا تقديم الطعام والماء للناخبين.

واعتبر الناقدون أن الجمهوريين يسعون لاستخدام القانون وسيلة لتقليص مشاركة السود والأقليات الأخرى فى الانتخابات، لأنهم على الأرجح أكثر من يصوت للديمقراطيين.

بينما يقول الجمهوريون إن القانون يسعى إلى تأمين أكثر للتصويت، كما تسعى ولايات أمريكية أخرى إلى إدخال مثل هذه القوانين.