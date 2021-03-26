ملك روما يطل برأسه.. ويحصل على رخصة وظيفته الجديدة

بعد أعوام طويلة في ملاعب كرة القدم، حصل أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، على رخصة لممارسة وظيفته الجديدة خارج الملعب.

وأكدت مصادر إيطالية أن فرانشيسكو توتي حصل على رخصة رسمية كي يكون وكيل أعمال للاعبين، ويستطيع الآن العمل بحرية في سوق اللاعبين.

وتم تعيين توتي مديرا للفريق بعد اعتزاله مباشرة في 2017، لكنه لم يلبث أن تنحى عن هذا المنصب بسبب خلافات مع ملاك نادي العاصمة.

وكان هناك جدل حول ممارسة توتي لمهماته كوكيل أعمال للاعبين، قبل حصوله على الرخصة الرسمية، لكن الأيام الماضية أنهت الجدل بحصول أسطورة منتخب إيطاليا على الرخصة الرسمية.

وأشار توتي في وقت سابق إلى أنه يسعى "لإيجاد توتي آخر" في ملاعب كرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن توتي سيكون وكيل أعمال اللاعب الإيطالي لورينزو إينسيني قائد نادي نابولي، بعد انفصاله عن مينو رايولا في الأشهر الماضية.

ويعتبر فرانشيسكو توتي واحدا من أكثر اللاعبين ولاء لنادي روما، فطيلة مشواره الكروي لم يرحل عن ذئاب العاصمة إلى أي ناد آخر، إذ دافع عن ألوان قميص روما منذ 1992، وحتى اعتزاله في العام 2017.

وعلق الأسطورة الإيطالية حذاءه في كرة القدم منذ 4 سنوات، بعد خوضه 786 مباراة وقضاء 25 موسما بقميص الجيالاروسي.