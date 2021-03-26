مصر.. فيديو من داخل قطار سوهاج يرصد حجم الحادث

رصد مقطع فيديو من داخل قطار سوهاج حجم الخسائر، التي خلفها حادث تصادم قطارين في مركز طهطا، الجمعة.
وأظهر الفيديو ركاب القطار محاصرين تحت الركام، فيما كانت امرأة تصيح بأعلى صوتها وتقول "الحقونا".
وقال مصور الفيديو، الذي كان من بين المصابين: "الحقونا، هناك أشخاص يموتون وهناك آخرون ماتوا.. والدماء في كل مكان".
وخارج القطار، يرصد الفيديو المصابين ممددين على الأرض، بينما كانت بعض المجموعات تتعاون على إخراج الضحايا من العربة.
وشهدت محافظة سوهاج في الصعيد، تصادم قطارين في مركز طهطا، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
ووفقا لمصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، فإن التصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة.
وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث التي لم تتضح بعد، مبرزا أنه سيتم إعلان التفاصيل كافة.
وتشهد سكك حديد مصر من آن لآخر وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام قطارات أو خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة.
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