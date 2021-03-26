العدل الأمريكية تعلن السيطرة على موقعين إلكترونيين لكتائب حزب الله

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره موقع "الحرة" الأمريكى، صادرت وزارة العدل موقعى "r-m-n.net" و"المعلومة"، لاستخدامهما بشكل غير قانونى من قبل كتائب حزب الله العراقية.

كما سبق وأعلنت الولايات المتحدة سيطرتها على موقع قناة "الاتجاه"، لصلته بكتائب "حزب الله".

ومن جانبه، قال القائم بأعمال المدعى العام الأمريكى فى شرق فرجينيا، راج باريك، إن "الإنترنت يجب ألا يُستخدم أداة تجنيد للمنظمات الإرهابية للترويج للتطرف العنيف ونشر خطاب الكراهية، ونقف بالتزام مع شركائنا فى سلطات إنفاذ القانون لاستخدام جميع الموارد المتاحة لمحاربة الإرهاب".

كما قال المسؤول فى مكتب الصناعة والأمن، كيفن كورلاند، إن "العملاء المتخصصين سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لحماية الأمريكيين، بما فى ذلك أفراد الخدمة العسكرية، ضد العنف الإرهابى المستلهم والموجه عبر منصات على الإنترنت".

وأضاف: "سنواصل تعطيل المنظمات الإرهابية الأجنبية مثل كتائب حزب الله وجهودهم، لاستخدام البنية التحتية السيبرانية الأمريكية لإلحاق الضرر بالأمن القومى للولايات المتحدة".