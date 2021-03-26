الكرملين: موسكو وبكين لا تستخدمان لقاحات كورونا أداة للنفوذ

جدة - نرمين السيد - نفى الكرملين، اليوم الجمعة، اتهامات غربية تقوب بأن روسيا والصين تستخدمان لقاحات كورونا كـ"أدوات نفوذ" على الساحة الدولية، مؤكدًا أن موسكو وبكين لا تستخدمان لقاحيهما المضادين لفيروس كورونا على هذا النحو.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف: "لا نوافق إطلاقًا على اتهامات مفادها أن روسيا والصين تستخدمان كورونا، والإشكالية التى تطرحها اللقاحات باعتبارها أدوات نفوذ". وكان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، اتهم روسيا باستخدام لقاح "سبوتنيك فى" كأداة للدعاية، ودبلوماسية عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة صحية".

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