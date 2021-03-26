أخبار اليمن : القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية واسعة في العمق السعودي

القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية واسعة في العمق السعودينفذت القوات المسلحة، عملية عسكرية نوعية واسعة (عملية يوم الصمود الوطني) استهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن العملية المشتركة التي جاءت تدشيناً للعام السابع من الصمود نُفّذت بـ 18 طائرة مسيرة و 8 صواريخ باليستية.

وبين أنه تم استهداف مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة، ورابغ، وينبع، وجيزان وقاعدةِ الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 وثمانيةَ صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر، وسعير.

وأشار إلى استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بست طائرات مسيرة نوع قاصف 2k.

وأكد متحدث القوات المسلحة، أن العملية حققت أهدافها بنجاح، محذراً قوى العدوان من عواقبِ استمرار عدوانِها وحصارِها على الشعبِ اليمني.

كما أكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترةِ المقبلة.