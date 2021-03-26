أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي القاضي أحمد الحجري

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رئيس المؤتمر يعزي القاضي أحمد الحجري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للقاضي احمد عبدالله الحجري- عضو اللجنة العامة - عضو مجلس الشورى ، في وفاه والدتة الفاضلة. رئيس المؤتمر يعزي القاضي أحمد الحجريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للقاضي احمد عبدالله الحجري- عضو اللجنة العامة - عضو مجلس الشورى ، في وفاه والدتة الفاضلة. وفي البرقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.. وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها وذويها ومحبيها بالصبر والسلوان. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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