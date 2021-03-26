أخبار اليمن : جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد خطيب

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جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد خطيب

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبده محمد خطيب أمام وخطيب جامع الخوخة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع بمجال التوعية والإرشاد الديني. جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد خطيببعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبده محمد خطيب أمام وخطيب جامع الخوخة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع بمجال التوعية والإرشاد الديني. وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى نجل الفقيد أحمد عبده محمد خطيب وإخوانه وكافة ال خطيب بمديرية الخوخة محافظة الحديدة ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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