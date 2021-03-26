تطورات على "كارثة القطران" في لبنان

تطورات جديدة طرأت على كارثة التلوث النفطي التي ضربت الشواطئ الجنوبية للبنان في فبراير الماضي بعد تسرب كمية كبيرة من القار (القطران الأسود) من باخرة قبالة السواحل الإسرائيلية، ووصلت إلى شواطئ لبنان.

وذكر خبراء بيئيون في لبنان لآ"دوت الخليج"، أن القطران الذي يشكل تهديدا للحياة البحرية تمدد ليصل إلى مناطق جديدة مثل العاصمة بيروت وشواطئ جبيل والبترول وشكا، وصولا إلى طرابلس في شمال البلاد.

وأدت العواصف والرياح خلال الأسبوع الماضي إلى إعادة تلويث بعض الشواطئ الجنوبية التي كان تم تنظيفها كشاطئ محمية صور.

وربما تتعرض الشواطئ اللبنانية إلى لموجات جديدة من التلوث القطران، وفق الخبراء.

وقال الخبير البيئي الدكتور ميلاد فخري لموقع "دوت الخليج" إن الرياح ساهمت في إعادة انتشار مادة القطران شمالاً.

وأضاف: "أن لجنة مختصة من الأمم المتحدة وصلت للمساعدة وبدأت عملية مسح شامل للشاطىء بدءا من ساحل محمية صور الجنوبية وصولا إلى شاطئ بيروت".

وتابع: "الفريق اللبناني يجد صعوبة في تحديد البقع المتحركة في مياه البحر المتوسط شمالا، وقد تمكن الفريق من تحليل بعض صور الأقمار الصناعية بمعاونة شخصية من بعض المختصين اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم العليا في فرنسا بعد حال الغموض الذي يلف الموقف الإسرائيلي".

وكان المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أصدر تقريرا، ساهم فيه فخري وآخرون عن هذه الكارثة جاء فيه أن موجة أولى ملوثة وصلت إلى الساحل اللبناني إبتداء من 22 فبراير2021.

وظهر التلوث البحري على شكل كتل من القطران الأسود اللزج بمختلف الأحجام من 2 مم حتى 50 سم ، وغطى بكثافة متفاوتة الشواطئ الجنوبية الممتدة من رأس الناقورة حتى بعض شواطىء العاصمة بيروت.

وكشف التقرير أن جهود تنظيف الساحل لا تزال محصورة بالمبادرات الطوعية للناشطين البيئيين بإشراف الجمعيات المسؤولة عن المحميات الطبيعية والبلديات المعنية، وقد استفادت من دعم متواضع من قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان وتمثل بتقديم بعض المعدات والموارد المحدودة.

وجاء في التقرير أن السواحل اللبنانية تعرضت خلال الفترة المنصرمة إلى موجة ثانية من التلوث النفطي وبالأخص بعد العاصفة التي ضربت لبنان في 11 مارس 2021، إذ أدت الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر، مما دفع بكميات إضافية من الكتل النفطية الكبيرة إلى الشواطئ اللبنانية.

وكانت بقعة من القطران الأسود إنتشرت خلال الشهر الماضي من شواطئ إسرائيل، وتحركت شمالا لتضرب المحميات الطبيعية في جنوبي لبنان.

وتسبب التلوث في نفوق أنواع من الأسماك والسلاحف التي تتخذ من المحميات الجنوبية ملاذا آمناً لها .