جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، عن توزيع 501.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لجرعات لفيروس كورونا حول العالم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا حول العالم.. توزيع نصف مليار جرعة لقاح وتسجيل 125.5 مليون إصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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