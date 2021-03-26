الأمم المتحدة تكشف عن تدمير مخيمى لاجئين كليا فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - كشفت المفوضية العليا للاجئين، اليوم الجمعة، عما تعرض له مخيمى شيميلبا وهيتساتس للاجئين من تدمير كلى، فى تيجراى بشمال إثيوبيا وذلك بعدما تمكنت الهيئة التابعة للأمم المتحدة من التوجه إلى الموقع لأول مرة منذ نوفمبر الماضى.





ووفقا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، أعلن المتحدث باسم المفوضية بوريس شيشيركوف، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، أن فرق الأمم المتحدة "وجدت أن المخيمين دمرا كليًا، وجميع المنشآت الإنسانية تعرضت للنهب والتخريب". وبذلك، يؤكد متحدث المفوضية الأممية، صحة ما أظهرته صور عبر الأقمار الصناعية فى فبراير الماضى.

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