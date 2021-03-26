بكين: توزيع 91.36 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أظهرت حسابات تستند إلى بيانات رسمية فى الصين زيادة قدرها 5.5 ملايين جرعة يوم الخميس، فى قفزة كبيرة عن المتوسط اليومى البالغ 2.6 مليون جرعة بين 21 و 23 مارس الجارى.

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