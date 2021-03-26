32 قتيلاً و84 مصاباً بحادث تصادم بمصر

32 قتيلاً و84 مصاباً بحادث تصادم بمصرأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بلغ حتى الآن 32 قتيلاً و84 مصابا.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وكان مصدر بهيئة الإسعاف، أكد اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، وسقوط عدد من الضحايا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتشهد سكك حديد مصر من آن لآخر وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام قطارات أو خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة.

ومن أشهر الحوادث التي وقعت حادث دخول جرار قطار إلى محطة مصر الرئيسية بالقاهرة في فبراير 2019 بعدما تركه سائقه يسير بمفرده وتسبب في حادث مفجع كان له صدى كبير في البلاد لما خلفه من عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتمت محاكمة السائق وجميع المتسببين في الحادث.وكالات

