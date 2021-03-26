السعودية تتجاوز 500 إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ أشهر

جدة - نرمين السيد - كما أشارت وزارة الصحة السعودية فى بيانها اليومى، إلى تسجيل 7 حالات وفاة، إضافة إلى 372 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح تقرير الصحة السعودية أن الحالات الجديدة توزعت فى المملكة، بواقع 213 إصابة فى العاصمة الرياض، و94 إصابة فى المنطقة الشرقية، و79 حالة فى مكة المكرمة، و20 إصابة فى المنطقة الشمالية، و20 حالة فى المدينة المنوة.
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