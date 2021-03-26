بريطانيا تستدعى السفير الصينى بسبب العقوبات وإقليم شينجيانج

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الجمعة، إنه سيتم استدعاء سفير الصين فى لندن إلى الخارجية، وذلك على خلفية فرض بكين عقوبات على بريطانيين والوضع فى إقليم شينجيانج، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأوضح راب فى حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة: "سيتم استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية، وسنشرح له بوضوح شديد موقفنا من البرلمانيين الذين عبروا عن آرائهم، كما سنؤكد أيضا أننا لن نصمت وسنواصل الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلنت الخارجية الصينية أمس الخميس أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص فى بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع فى شينجيانج شمال غربى الصين.

وفى وقت سابق اليوم، أكد راب أن بلاده تفرض عقوبات ضد المتورطين فى انتهاكات لحقوق الإنسان، ودان فى بيانات له عبر "تويتر"ما وصفه بـ"محاولات الصين إسكات من يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، سواء فى الداخل أو الخارج، ومن بينهم نواب بريطانيون".

وطالب وزير الخارجية البريطانى الصين بأن تسمح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدخول إلى إقليم شينجيانج، "إذا أرادت دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان فى الإقليم".

وبين من طالتهم العقوبات الصينية لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين "حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون"، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، وعدد من النواب، منهم توم توجندهات الذى يرأس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس العموم البريطانى، وعضوا مجلس اللوردات ديفيد إلتون وهيلين كينيدى.