الأمم المتحدة: إجبار رجال على اغتصاب نساء تحت تهديد السلاح فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وفاء سعيد، نائب منسق مساعدات الأمم المتحدة فى إثيوبيا، فى إفادة للدول الأعضاء فى المنظمة الدولية بنيويورك: "قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصًا عن اغتصاب جماعى واغتصاب أمام العائلات، وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم، تحت التهديد بالعنف".

5 منشآت طبية تسجل 516 حالة اغتصاب

وأكدت الأمم المتحدة تسجيل 516 اغتصاب على الأقل فى 5 منشآت طبية فى مدن مكلى، وأديجرات، وووكرو، وشاير، وأكسوم بإقليم تيجراى.

وقالت وفاء سعيد: "بالنظر إلى أن معظم المرافق الصحية لا تعمل، إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية، أعلى من ذلك بكثير".

وفى تصريحات لـ "رويترز"، قال سفير إثيوبيا فى الأمم المتحدة تاى أتسكى سيلاسى، إن حكومة بلاده تأخذ مزاعم العنف الجنسى "بجدية بالغة"، وأنها نشرت مهمة لتقصى الحقائق، مضيفًا أن "إثيوبيا لا تنتهج مطلقًا سياسة التسامح مع الجرائم الجنسية، وأى شخص تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال الحقيرة، سيحاسب إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وبحسب الوكالة، لم يرد وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح محمد، ووزير الإعلام الإريترى يمانى جبر مسقل، على اتصالات ورسائل تطلب التعليق على تصريحات الأمم المتحدة الصادرة أمس الخميس.

النازحون فروا بملابسهم

فيما أوضحت وفاء سعيد، أن "معظم النازحين فروا بالملابس التى يرتدونها. بشكل عام هم فى صدمة ويروون قصصا عن الرحلة الصعبة التى قطعوها بحثًا عن الأمان. بعضهم تحدث عن المشى أسبوعين وبعضهم الآخر لمسافة 500 كيلومترًا".

وتابعت: "من بين من سافروا معهم، ذُكر أن بعضهم قُتلوا خاصةً الصغار، وورد أن أناسًا ضُربوا وتعرضت نساء للاغتصاب".

تطهير عرقى

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الفظائع التى ارتكبها الجيش الإثيوبى والقوات الإريترية فى إقليم تيجراى، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن تلك الأعمال بأنها تطهير عرقى، وهو ما رفضته أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أقر هذا الأسبوع، ولأول مرة، بفظائع ارتكبه جيشه مثل الاغتصاب، قائلاً إن أى جنود ارتكبوا جرائم سيُعاقبون.

قتل بانتظام واغتصابات جماعية

فيما كشف عشرات الشهود فى تيجراى عن أن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام، وارتكبوا اغتصابات جماعية، وعذبوا النساء، ونهبوا البيوت والمحاصيل.

ودعا 12 مسؤولاً كبيرًا فى الأمم المتحدة، الإثنين الماضى، إلى وقف الهجمات العشوائية، والتى تستهدف مدنيين فى تيجراى، متحدثين عن تقارير عن اغتصاب و"أشكال مروعة أخرى من العنف الجنسى".

وبحسب المنظمة الدولية، أودى القتال فى تيجراى بحياة الآلاف، وتسبب فى تشريد مئات الآلاف فى المنطقة الجبلية التى يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.