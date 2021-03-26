أخبار اليمن : العاصمة صنعاء تحتشد في اليوم الوطني للصمود

العاصمة صنعاء تحتشد في اليوم الوطني للصمودشهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة خط المطار، بمناسبة اليوم الوطني للصمود، وتدشينا للعام السابع من الصمود في وجه العدوان السعودي الغاشم.

وردد المشاركون في المسيرة، الهتافات، المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في مواجهة تحالف العدوان كموقف مبدئي وثابت للشعب اليمني طالما استمر العدوان والحصار.

وباركوا عملية يوم الصمود الوطني التي استهدفت المواقع الحيوية في العمق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.. مؤكدين موقف اليمن المبدئي تجاه قضايا الأمة وفي المقدمة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع من قبل الأنظمة العميلة مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وأكدت الحشود الجماهيرية، المضي بعزيمة لا تلين في العام السابع للصمود في مواجهة العدوان وتقديم المزيد من التضحيات حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

وحملت المجتمع الدولي وتحالف العدوان، مسؤولية استمرار العدوان، والقرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية .. مشيرة إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي واحتجاز سفن الوقود انتهاك سافر لكل الشرائع والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وجددت الحشود التأكيد على أن العام السابع من الصمود سيكون وبالاً على قوى العدوان وأدواتها وعام المفاجآت إذا لم تجنح للسلم.

وأعلن بيان صادر عن المسيرة الحاشدة استمرار ثبات الشعب اليمني في العام السابع لمواجهة المعتدين، حيث كان ولا يزال في موقف الدفاع عن النفس ولم يكن بادئا في هذه الحرب.

وأكد البيان أن المواجهة المفروضة على الشعب اليمني أكسبته قوةً من ضعف، وأورثت دولَ العدوان والنظام السعودي المعتدي ضعفا ووهنا على وهن. وأشار إلى أن من أعلن العدوان وفرض الحصار يتحمل عواقب ما فعل وتبعات ما ارتكبه من جرائم ومجازر مشهودة وموثقة بحق الشعب اليمني.

واعتبر بيان المسيرة، العدوان خطيئة كبرى ارتكبها تحالف العدوان السعودي، وباستمرار هذا العدوان تقع دول البغي في خطيئة أكبر وعليها تحمّل ما تؤول إليه من تبعات خطيرة.

وثمن العمليات الدفاعية المشروعة للجيش واللجان الشعبية في عمق دول العدوان.. مباركاً الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات، مؤكداً حضور الشعب اليمني لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن.

كما أكد الاستحقاق الإنساني والقانوني في الحصول على المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية ، وعدم إخضاعه للمقايضة بأي شروط عسكرية أو سياسية وبأي شكل من الأشكال.

وأهاب البيان بالقوات المسلحة الرد بالمثل واستهداف مطارات وموانئ دول العدوان، في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وتعطيل ميناء الحديدة.

ودعا دول العدوان إلى وقف عدوانها وفك حصارها بشكل كامل وشامل، مؤكداً أن الشعب اليمني مع سلام حقيقي ومشرف يضمنُ سيادة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.