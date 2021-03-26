ارتفاع اسعار النفط
واصلت أسعار النفط حصد مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الازمة التي تشهدها قناة السويس اثر جنوح سفينة نقل عملاقة سدت المجرى الملاحي الدولي .
وارتفع سعر برميل الخام الأوروبي القياسي برنت نحو دولارين ليصعد الى 62.97 دولاراً للبرميل، كما ارتفع برميل الخام الأمريكي الخفيف إلى نحو 59.57 دولاراً.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي ماتزال فيه الأسعار تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب سلباً بفعل إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا.* وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع اسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.