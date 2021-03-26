أخبار اليمن : ارتفاع اسعار النفط

ارتفاع اسعار النفطواصلت أسعار النفط حصد مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الازمة التي تشهدها قناة السويس اثر جنوح سفينة نقل عملاقة سدت المجرى الملاحي الدولي .

وارتفع سعر برميل الخام الأوروبي القياسي برنت نحو دولارين ليصعد الى 62.97 دولاراً للبرميل، كما ارتفع برميل الخام الأمريكي الخفيف إلى نحو 59.57 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي ماتزال فيه الأسعار تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب سلباً بفعل إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا.* وكالات

