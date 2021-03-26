إسرائيل: اتصالات بين القائمة الإخوانية والليكود بوساطة أحزاب دينية

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" فى إسرائيل، اليوم الجمعة، عن اتصالات بدأت بين القائمة الموحدة الإخوانية، برئاسة النائب منصور عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.





وذكر موقع "I24 نيوز"، أن هذه الاتصالات تأتى بوساطة من حزبى "شاس" و"يهدوت هتوراة" الدينيين. ويعد كل من تحالف "يمينا" والقائمة "الموحدة" هما "رمانة الميزان" فى مسألة تشكيل الائتلاف الحكومى، ولم يعلن الحزبان بعد رسميًا عن الجهة التى سيؤيدانها، بعدما وصلت اسرائيل الى طريق مسدود فى الانتخابات الأخيرة. وجاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية على نحو غير حاسم، حيث حصلت "كتلة التغيير" على 55 مقعدًا، دون "القائمة الموحدة"، فيما حصلت الكتلة المؤيدة لنتنياهو على 52 مقعداً دون حزب "يمينا".

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