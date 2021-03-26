عاجل.. أبومازن يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقال أبومازن، فى برقية التعزية: "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين فى محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصرى الشقيق بأحر التعازى القلبية والمواساة الأخوية".

وعبر عن تعازيه القلبية الحارة للرئيس السيسى، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار.