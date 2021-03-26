ألمانيا تصنف فرنسا ضمن مناطق المخاطر الشديدة المرتبطة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الخميس، حظر التجمعات لأكثر من ستة أشخاص فى الأماكن المفتوحة، وذلك فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الداخلية الفرنسى "جيرالد دارمانين" أكد الأربعاء الماضى، أن فرنسا لا يزال أمامها عدة أسابيع صعبة لأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يأخذ مرة أخرى نوعا من التوسع والذى وصفه بـ"الأمر المقلق للغاية".

ودعا "دارمانين" الفرنسيين على وجه الخصوص إلى الحد من التجمعات فى عطلات نهاية الأسبوع وإقامة عزومات عائلية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تخفيف للقيود المفروضة من قبل السلطات الفرنسية خلال عطلة عيد الفصح المقبلة فى البلاد.