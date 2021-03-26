وزير الخارجية الفلسطينى يعزى نظيره المصرى فى ضحايا قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى الدكتور رياض المالكى، اليوم، برقية تعزية ومواساة إلى نظيره وزير خارجية مصر، سامح شكرى، عبر فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بضحايا تصادم القطارين فى محافظة سوهاج، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد كبير المواطنين.





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