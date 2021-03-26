جونسون يعلن دعمه للمشرعين والمواطنين الخاضعين لعقوبات صينية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، إنه يقف إلى جانب المشرعين والمواطنين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم بشأن التحدث عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد مسلمى الإيغور فى شينجيانج، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وكتب بوريس جونسون على "تويتر": "أعضاء البرلمان والمواطنون البريطانيون الآخرون الذين عاقبتهم الصين اليوم يؤدون دورا حيويا فى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى ترتكب ضد مسلمى الإيغور". وأضاف "حرية التحدث علانية ضد الإساءة أمر أساسى وأنا أقف إلى جانبهم بحزم". وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الخميس عن فرض عقوبات على بريطانيا، ردا على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع الإيجور المسلمين فى إقليم شينجيانج شمال غربى الصين. وأشارت الخارجية الصينية، إلى أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص فى بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع فى إقليم شينجيانج.

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