البعثة الأممية فى ليبيا تبحث مع أعضاء ملتقى الحوار تنفيذ خارطة الطريق

جدة - نرمين السيد - عقدت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، اليوم الجمعة، اجتماعا صباحيا افتراضيا؛ لمناقشة قضايا المصالحة والسلام، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى، فيما تعقد مساء اليوم اجتماعا آخرا؛ لمناقشة سبل المضى فى تنفيذ خارطة الطريق للسير نحو الانتخابات.





وحسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، خصصت بعثة الأمم المتحدة، الاجتماع فى الفترة الصباحية للقاء المبعوث الأممى يان كوبيتش، بعضوات ملتقى الحوار وناشطات مدنيات، لبحث قضايا المصالحة والسلام. وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص الفترة المسائية؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية فى البلاد، وسبل المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق للسير نحو الانتخابات، إضافة إلى مسألة القاعدة الدستورية. وأوضحت البعثة الأممية فى منشور لها أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش سيطلع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

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