كورونا يضغط على أكبر مقبرة في الأردن مع زيادة الوفيات

دوت الخليج :- بالكاد يجد الموظفون الإداريون في أكبر مقبرة بالأردن - مقبرة سحاب - فرصة لالتقاط الأنفاس وسط إقبال الناس لسداد رسوم قبور لدفن ذويهم المتوفين في ظل ارتفاع قياسي في عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19.

وشهدت المقبرة الثلاثاء دفن ما لا يقل عن 50 جثة غداة إعلان وزارة الصحة وفاة 109 أشخاص جراء الإصابة بكوفيد-19 في أكبر حصيلة يومية يسجلها الأردن.

ويقول أحمد جابر بينما يكمل كتابة فاتورة بقيمة 50 دينارا (70 دولارا) مقابل قطعة أرض في مقابر بلدية عمان، بينما يصطف أقارب ثكالى في طابور، "ما عنا وقت نحك روسنا مش قادرين نقعد".

وسجل الأردن أعدادا أكبر، مقارنة بمعظم جيرانه، في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بعد زيادة كبيرة في الشهرين الماضيين بسبب انتشار سريع لسلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا، بعد شهور من النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس.

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